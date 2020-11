Gaudino über Maradona: „Ein Genie zum Anfassen“

Zu Maurizio Gaudino

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Maurizio Gaudino wurde am 12. Dezember 1966 in Bühl geboren und wuchs in Mannheim-Rheinau als Sohn italienischer Eltern mit vier älteren Brüdern auf. Nach den Anfängen bei der TSG Rheinau trug er das Trikot des SV Waldhof Mannheim, ehe er 1987 zum VfB Stuttgart wechselte. Weitere Stationen waren ab 1993 Eintracht Frankfurt, Manchester City, Club America (Mexiko-Stadt), FC Basel, VfL Bochum und Antalyaspor. Nach dem Karriereende war Gaudino Sportdirektor und Interimstrainer bei Waldhof Mannheim. Heute ist er Inhaber einer Sportmarketing-Agentur, vermarktet in einer Firma seinen eigenen Kaffee und wohnt in München.