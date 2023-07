Gewalt im Sport: Bundesweite Ansprechstelle startet

Die Ansprechstelle Safe Sport richtet sich an alle, die sexualisierte, physische oder psychische Gewalt etwa in Sportvereinen erlebt oder gesehen haben. Die Einrichtung will kostenlose Erstberatungen und Kriseninterventionen sowohl telefonisch, online als auch vor Ort in Berlin anbieten. Die Beratungsstelle soll ein wichtiger Schritt zur Einrichtung eines Zentrums für sicheren Sport sein, das Gewalt im Sport verhindern und aufarbeiten soll.