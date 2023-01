„Gibt nur Prinzip Arbeit“: Skispringer haben Aufholbedarf

Bei den Tournee-Wettbewerben in Innsbruck und Bischofshofen schafften es die Adler des Deutschen Skiverbands (DSV) nicht unter die besten Zehn - auch das Gesamtabschneiden mit Andreas Wellinger als 11. und Philipp Raimund als 13. war so schlecht wie noch nie in diesem Jahrtausend. „Wir müssen Ruhe behalten und schauen, dass wir uns wieder rantasten“, sagte Horngacher. Wenn der Druck wachse, gehe der „Schuss oft nach hinten los“ - so sei es auch derzeit bei Geiger und seinen Kollegen.