Giulia Gwinn im Reha-Déjà-Vu: Zwischen Frust und WM

Wann Gwinn auf den Platz zurückkehrt, ist nicht abzusehen. Die WM-Teilnahme als das ultimative Ziel? „Ich bin davon weg, mir ein Turnier als festes Ziel zu setzen, weil es am Ende nicht in meiner Macht liegt. Ich habe noch nicht einmal angefangen zu laufen.“ Ab dem 20. Juli jagt die DFB-Auswahl in Australien/Neuseeland ihren dritten WM-Titel.