Glasners Bilanz: Lob für Eintracht-Team, Kritik an den Fans

Die tollen Fußball-Abende auf der internationalen Bühne will die Eintracht auch in der nächsten Saison wieder erleben. Sowohl in der Bundesliga als auch im DFB-Pokal sind die Hessen im Rennen um die Startplätze noch dabei. Glasner gab daher das Motto aus: „Wir wollen die Saison krönen und vergolden.“