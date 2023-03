Globaler Klassiker: FC Bayern gegen BVB weltweit zu sehen

Laut Deutscher Fußball Liga werden Fans in mehr als 200 der 211 im Weltfußball-Verband FIFA organisierten Länder am Fernseher oder im Internet dabei sein, wenn am Samstag (18.30 Uhr) in der Allianz Arena der FC Bayern München zum 108. Mal in der Bundesliga auf Borussia Dortmund trifft. In Deutschland überträgt der Abo-Sender Sky live die Partie.