Götze richtet Blick nach WM-Erfahrung auf „neue Aufgaben“

„Das Schöne am Fußball ist, es geht immer weiter. Man hat schnell wieder neue Aufgaben, neue Herausforderungen. Es geht jetzt darum, in die Zukunft zu schauen, lösungsorientiert zu bleiben“, sagte der 30-Jährige, den Bundestrainer Hansi Flick nach fünf Jahren DFB-Pause zur WM zurück ins Nationalteam geholt hatte. Die Heim-EM sei zwar noch ein bisschen weit in der Zukunft, sagte Götze. Trotzdem gehe es schon jetzt darum, „ein positives Gefühl“ zu entwickeln und „als Einheit mit viel Vorfreude und viel Energie an die Themen zu gehen“.