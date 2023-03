„Gold-Mami“ Althaus: „Richtig feiern“ nach traumhafter WM

Besonders lang wird die Pause für die Skispringerinnen nicht sein. Nach weiteren Weltcups steht am 19. März im norwegischen Vikersund erstmals in der Geschichte ein Weltcup-Einzel auf einer Skiflugschanze an. „Es ist ein Traum, der in Erfüllung geht. Irgendwie jagt gerade ein Highlight das andere“, sagte Althaus. Bundestrainer Maximilian Mechler sprach bei Bronze nach dreimal Gold von „der schwierigsten der vier Medaillen“.