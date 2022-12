Großer Tag erwartet Clemens - Bald Schichttausch bei Soutar?

Für Soutar, der nur in Teilzeit Pfeile wirft, könnte es zu einer ungewöhnlichen Terminkollision kommen. Besiegt er auch die deutsche Nummer eins, wäre der 44-Jährige an Neujahr im Viertelfinale im Londoner Alexandra Palace gefordert. Derzeit ist er aber in seinem Hauptjob bei der Feuerwehr in seiner schottischen Heimat noch für die Silvester-Nachtschicht eingeteilt. Beides zu vereinen, wird schwierig. Ein Schichttausch dürfte in diesem Fall zur besten Option werden.