Grundlagenvertrag zwischen DFB und DFL „ausverhandelt“

Der Grundlagenvertrag regelt die jährlichen Geldflüsse zwischen DFB und DFL. Der Verband wies im Finanzbericht 2021 Einnahmen aus dem Grundlagenvertrag in Höhe von 26 Millionen Euro aus, die Ausgaben lagen bei 20 Millionen Euro. Die jetzige Vereinbarung läuft am 30. Juni aus. Der DFB, dessen finanzielle Lage angespannt ist, erhofft sich für die Zukunft in der Nettorechnung ein deutliches Plus. „Es geht nicht nur ums Geld, es geht auch um strukturelle Fragen“, sagte Neuendorf. Man werde den Termin 30. Juni halten.