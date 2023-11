Haken gesetzt: BVB und Terzic wollen Frust vertreiben

„Wir sind sehr ehrlich miteinander umgegangen, um dann einen Haken dahinter zu setzen. Wir wollen es so schnell wie möglich besser machen. Wir wissen, es steckt in uns“, sagte der 41-Jährige vor dem Champions League-Duell am Dienstag (18.45 Uhr/Prime Video) mit Newcastle United voller Hoffnung auf eine gelungene Aufarbeitung der jüngsten Schlappe.