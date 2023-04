Hamburg beendet Talfahrt mit Spektakel - St. Pauli-Sieg

Nach zuvor drei sieglosen Spielen haben sich die Hanseaten (53 Punkte) dank St.-Pauli-Schützenhilfe in der Tabelle wieder am 1. FC Heidenheim (51) vorbei auf den zweiten Tabellenplatz vorgeschoben und sind erneut in Schlagdistanz zum SV Darmstadt 98 (55). Die Hessen treffen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auf den Tabellenfünften SC Paderborn.