„Hampelmann“ als Stehaufmännchen: Wellingers Weg zurück

Doch in den vergangenen zwölf Monaten hat sich seine Situation rasant verändert. „Wellinger ist aktuell in der Sphäre der besten Leute“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher. Bei der WM in Planica, die für das deutsche Team dank Einzel-Gold von Katharina Althaus überragend begann, ist Wellinger wieder mittendrin - statt gar nicht dabei.