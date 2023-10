„Handlanger“: Human Rights Watch kritisiert auch DFB scharf

Damit zielt Michalski auf aus seiner Sicht ausbleibendes Engagement für Menschenrechte in Saudi-Arabien und im jüngsten WM-Gastgeberland Katar ab. „Das Verhalten ist wirklich beschämend. Aber es gibt einfach keinen Aufschrei. Es gibt vielleicht mal ein Stirnrunzeln, ein Unbehagen des DFB“, meinte Michalski. „Da wird dann gesagt: Hmm, ja, können wir da nicht so ein bisschen dagegen sein. Aber es fehlt einfach an Courage, Mut und Willen. Der Fußball macht sich zum Handlanger.“ Der DFB verrate seine eigenen Werte.