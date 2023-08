Heidenheim und Hamburger SV in zweiter Runde

In der regulären Spielzeit erzielten Bakery Jatta (37./54. Minute) und Robert Glatzel (66.) die Treffer für den HSV. Allerdings gelang den Gastgebern im Stadion an der Hafenstraße dreimal der Ausgleich. Torben Müsel (42.), Moussa Doumbouya (56.) und Lucas Brumme (83.) brachten die aufopferungsvoll kämpfenden Essener in die Verlängerung. Dort sorgte Laszlo Benes (117.) kurz vor Schluss für die umjubelte Entscheidung.