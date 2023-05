Heidenheim weiter auf Bundesliga-Kurs - Sandhausen steigt ab

Der Tabellenzweite Heidenheim baute am vorletzten Spieltag seinen Vorsprung auf den HSV auf vier Punkte aus und kann bereits am Samstagabend aufsteigen. Sollte Hamburg das Spätspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth (20.30 Uhr/Sky) verlieren, wäre die Heidenheim-Premiere in der Bundesliga schon perfekt. „Keine Ahnung, wo wir das Spiel schauen, ob auf der Couch oder im Stadion. Irgendwann müssen wir zu Hause den Hundesitter noch ablösen“, sagte FCH-Trainer Schmidt im Interview mit dem TV-Sender „Sky“.