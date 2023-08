„Here we go“: Das Geschäft mit dem Transfer-Geschäft

Einer der größten Akteure hat sogar einen Slogan als Markenzeichen etabliert. Wenn Fabrizio Romano im Kurznachrichtendienst X ein „Here we go“ in die Welt schickt, wissen seine über 18 Millionen Follower, dass mal wieder ein Deal perfekt ist. In aller Regel lange bevor in den Presseabteilungen der Clubs überhaupt die Rechner hochgefahren wurden. „Der Transfermarkt hat sich völlig verändert“, sagte der Journalist aus Italien einst dem Magazin „11Freunde“. Je nach Transfer sind heutzutage bis zu 25 Personen in einen Deal involviert.