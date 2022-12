Herrmann: Müssen olympische Sportstätten erhalten

Weiter ist man beim Wiederaufbau der bei einem Unwetter im Sommer 2021 beschädigten Kunsteisbahn am Königssee. „Das Geld steht bereit. Der Umbau soll so gestaltet werden, dass es die erste klimaneutrale Eissportbahn der Welt wird“, sagte Herrmann. Auch die Reitanlage in München-Riem, auf der rund 200 Pferde mittlerweile ihre Heimat gefunden haben, will Herrmann erhalten. Die „Kernsubstanz“ der Anlage soll bewahrt werden.