Herrmann-Wick auf Rang drei - Schwedin Magnusson siegt

Einzel-Olympiasiegerin Herrmann-Wick (33), die in der Vorwoche in Hochfilzen das Sprintrennen für sich entschieden hatte, verschaffte sich damit eine vielversprechende Ausgangsposition für die Verfolgung am Samstag (14.15 Uhr/ARD und Eurosport). Franziska Preuß (1 Fehler) als 24., Sophia Schneider (1) auf Rang 28, Vanessa Voigt (0) als 30., Anna Weidel (1) auf Position 38 und Janina Hettich-Walz (2) als 48. schafften es nicht unter die besten 20.