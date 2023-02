Herrmann-Wick bei Öberg-Sieg zum Abschluss abgeschlagen

Die 34 Jahre alte Olympiasiegerin Herrmann-Wick hatte zuvor Gold im Sprint, Silber in der Verfolgung und Silber mit der Staffel beim Heimspiel geholt. Mit insgesamt dreimal Edelmetall beendete auch der Deutsche Skiverband den Saison-Höhepunkt in Thüringen, bei dem die Männer erstmals seit 1976 in WM-Rennen wieder ohne Medaillen geblieben waren.