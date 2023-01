Zu viele Fehler für Herrmann-Wick - Preuß chancenlos

Herrmann-Wick verdarb sich ein besseres Ergebnis schon im Liegendschießen. Zwei Fehler leistete sich die ehemalige Langläuferin nach zunächst drei Treffern, zuvor war sie die bis dahin Schnellste in der Loipe gewesen. „Liegend die zwei Fehler haben mich gleich geärgert“, sagte die ehemalige Weltmeisterin, die aber zumindest wieder fit war. Am vergangenen Sonntag hatte sie kurzfristig auf einen Start im Massenstart in Ruhpolding verzichten müssen. „Ich hatte am Sonntagfrüh ein bisschen Bedenken, dass ich krank werde. Ich war ein bisschen unsicher“, sagte Herrmann-Wick, die nach dem Sprint aber nicht mehr zweifelte: „Mir ging es richtig gut in der Loipe, das stimmt mich freudig.“