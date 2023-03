Herthas Auswärtsmisere setzt sich auch in Leverkusen fort

Das 1:4 (0:2) am Sonntag bei Bayer Leverkusen war die siebte Niederlage in Serie auf fremden Plätzen, durch die sich die Abstiegsnöte der Berliner vergrößerten. „Wir haben in der Summe zu wenig Spielanteile kreiert und hatten fast keine Torchance. Das ist zu wenig von der ganzen Mannschaft, da müssen wir uns nächste Woche steigern“, sagte Herthas Kapitän Marvin Plattenhardt bei DAZN: „Heute haben wir deutlich verloren, das war kein gutes Spiel von uns, das muss man deutlich so sagen.“