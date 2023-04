HSV beendet Talfahrt mit Spektakel - Nürnberg punktet spät

Mit dem 6:1 (2:0)-Kantersieg im Nordduell gegen Hannover 96 erhöhte der HSV auch den Druck auf die Konkurrenten Darmstadt 98 und 1. FC Heidenheim. Nach zuvor drei sieglosen Spielen haben sich die Hanseaten (53 Punkte) in der Tabelle vorerst wieder an Heidenheim (51) vorbei auf den zweiten Tabellenplatz vorgeschoben und sind erneut in Schlagdistanz zu den Darmstädtern (55).