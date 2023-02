HSV fehlt der Mut beim 1:1 in Darmstadt

Während es der Hamburger SV am kommenden Samstag mit dem nun von Ex-Trainer Dieter Hecking betreuten 1. FC Nürnberg und dann mit dem Karlsruher SC zu tun bekommt, treffen die seit 21 Spielen ungeschlagenen Darmstädter in den nächsten drei Wochen auf die zwei weiteren Verfolger Heidenheimer SB und 1. FC Kaiserslautern. Die Lauterer haben nach dem 3:1 gegen Greuther Fürth am Samstag als Fünfter 38 Punkte und damit einen weniger als der viertplatzierte SC Paderborn nach dem 1:1 in Kiel.