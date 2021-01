HSV mit Kantersieg wieder Erster in 2. Fußball-Bundesliga

Die Spieler des Hamburger SV feiern einen weiteren Treffer gegen den VfL Osnabrück. Foto: Axel Heimken/dpa (Bild: dpa) (Foto: Axel Heimken/dpa)

Hamburg - Der Hamburger SV hat sich wieder an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga geschossen. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune besiegte am Montagabend dessen Ex-Verein VfL Osnabrück verdient mit 5:0 (2:0) und zog am bisherigen Spitzenreiter VfL Bochum vorbei.

Die Tore für die Gastgeber erzielten Sonny Kittel (16. Minute), Bakery Jatta (42., 48.) und Josha Vagnoman (54.) sowie der Osnabrücker Maurice Trapp mit einem Eigentor (61.).

«Ich freue mich über die Art und Weise, wie das Ergebnis zustande gekommen ist. Ich war einverstanden mit dem, was meine Mannschaft geboten hat», sagte der HSV-Trainer. Die Hamburger setzten ihre stabile Serie fort und sind seit sechs Partien ohne Niederlage (5 Siege, 1 Remis). Dagegen weist der Trend bei den Osnabrückern nach unten: Die Lila-Weißen kassierten die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Spielen. Die mit 15 Punkten eigentlich auswärtsstarke Mannschaft ließ von Dominanz auf fremdem Terrain nichts erkennen. «Das war eine bärenstarke Leistung von uns», sagte HSV-Kapitän Tim Leibold. «Das 3:0 nach der Pause war der Knackpunkt.»

Osnabrücks Trainer Marco Grote, der einst in der zweiten HSV-Mannschaft spielte, hatte die Partie zuvor als «coole Aufgabe» beschrieben und vorausschauend von «einem guten Gefühl» berichtet. Das sollte sich jedoch als eklatanter Irrtum herausstellen. Seine Abwehrreihe hatte große Probleme, Zweikämpfe wurden zuhauf verloren. Zudem lud unpräzises Aufbauspiel des VfL die Hamburger zu schnellen Attacken ein. «Wir haben gegen die beste Mannschaft der Liga verloren», sagte Grote. «Es war ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange.»

Die Hamburger, die zum dritten Mal in derselben Formation aufliefen, hatten wenig Mühe mit dem Rivalen. Die Gastgeber waren energischer und kombinationssicherer, hatten deutlich mehr Spielanteile und die Partie jederzeit unter Kontrolle. Nur selten schafften es die Gäste bis zum Strafraum des HSV. Grote versuchte, nach der Pause mit Spielertausch und Umstellungen für mehr Gefahr zu sorgen. Der Erfolg blieb äußerst bescheiden.

Für Thioune war die Partie von besonderer Bedeutung. Der in Osnabrück aufgewachsene HSV-Coach hatte von Kindesbeinen für den VfL gespielt und später den Verein als Trainer von der 3. in die 2. Liga geführt. «Ich war Teil des Erfolges», sagte Thioune. Der Wirbel um seine Person war ihm jedoch peinlich. Deshalb wünschte er sich in der medialen Begleitung «ein bisschen weniger Daniel Thioune».

