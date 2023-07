HSV-Schalke: Ein Sieger, ein Verlierer und viele Gewinner

„Die 2. Liga ist attraktiv und sexy“, sagte Hamburgs Trainer Tim Walter und sah sich in seiner Einschätzung vor der Saison bestätigt. „Ich denke, dass die Zuschauer zu Hause total begeistert waren, natürlich auch die im Stadion“, sagte Walters Schalker Kollege Thomas Reis. „Die Liga macht in jedem Fall Spaß“, fügte er hinzu - auch wenn sich sein Spaß am Spiel in Grenzen hielt. Er habe schon im Vorfeld gesagt, dass viele Traditionsvereine in der 2. Liga seien, bei denen die Zuschauer wie eine Wand hinter ihrem Verein stehen. „Und das macht die Liga interessant.“