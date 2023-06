HSV vor Relegationsrückspiel: Zwischen Wunder und Würde

Reicht das für ein Wunder? Nach der Leistung am Donnerstag in Stuttgart unwahrscheinlich. Reicht das, um wenigstens das Projekt Aufstieg 2023 würdevoll - wenn auch erfolglos - zu beenden? Wohl eher. „Es geht nur, dass wir als Team eine Chance haben, wenn jeder 100 Prozent abliefern kann“, meinte Walter. Das sei am Donnerstag nicht so gewesen. „Wir müssen das versuchen, am Montag besser zu machen.“