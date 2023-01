Idylle nur im Teamhotel: DSV-Adler „definitiv zu weit weg“

„Denen“, das sind Granerud, der im Weltcup führende Pole Dawid Kubacki und der Slowene Anze Lanisek. Die drei Springer schaffen das, was Geiger in den vergangenen Jahren regelmäßig gelang: Sie prägen die Saison und beeindrucken die Konkurrenz. „Das Selbstvertrauen und die Leichtigkeit sind das, was die da vorne haben, was uns noch fehlt“, sagte Wellinger.