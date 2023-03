„Ihre Entscheidung“: Corona kann Bö-Brüder nicht stoppen

Beide hätten am liebsten auch am Sonntag mit der norwegischen Mixed-Staffel in Nove Mesto ihre Erfolgsserie fortgesetzt, mussten da dann aber doch passen. Beim Sieg der Franzosen fehlten dem deutschen Quartett mit Janina Hettich-Walz, Vanessa Voigt, Philipp Nawrath und Benedikt Doll auf Rang vier nach einer Strafrunde Nawraths und insgesamt 13 Nachladern gut eine halbe Minute auf die drittplatzierten Norweger. In der Single-Mixed wurden Hanna Kebinger und Roman Rees beim Sieg Norwegens Siebte. Rees hatte beim letzten Schießen das Podest im Visier, musste dann aber einmal in die Strafrunde.