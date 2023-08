Im „Goldrausch“: Saudi-Arabien und seine Sport-Strategie

Seit 2021 fährt die Formel 1 auch in Saudi-Arabien, angeblich mit einem Zehnjahresvertrag für umgerechnet mehr als 800 Millionen Euro. Gefahren wird vorerst noch in Dschidda, wohl ab 2026 in einem Mega-Sport-Komplex in Qiddiya. Auch über ein angebliches Kaufinteresse einer saudischen Investmentfirma an der ganzen Formel 1 wurde schon berichtet, ebenso über ein mögliches Team des Königreichs. Die Erdölfördergesellschaft Aramco aus Saudi-Arabien, die als größte der Welt gilt, ist Hauptsponsor der Rennserie und Geldgeber beim britischen Aston-Martin-Team.