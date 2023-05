Im Titelrennen: BVB setzt auf Malen, Adeyemi und Haller

Kein Team in Europa traf nach dem Ende der Winterpause häufiger als der BVB, der nach der Winterpause beeindruckende 53 Tore erzielte. Allein 22 davon gehen auf das Konto der drei Offensivkräfte. „Das ist genau das, was wir uns vorgestellt haben. Man sieht, was alles in ihren Füßen steckt“, kommentierte Trainer Edin Terzic den Höhenflug der Angreifer. „Schwer vorzustellen, dass diese drei Spieler nach 17 Spieltagen noch kein Bundesliga-Tor hatten“, fügte Terzic hinzu.