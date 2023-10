Infantinos Beileidsbekundung an Israel und Palästina

„Es ist ebenso herzzerbrechend wie schockierend zu sehen, wie eine Region, deren Bevölkerung schon viel zu lange solch ein tiefes Leid erlebt hat, noch mehr leidet“, schrieb der Schweizer in einem Brief an den israelischen und den palästinensischen Fußballverband, den er auf seinem Instagram-Account veröffentlichte: „Die Fußballwelt steht fest in Solidarität zu den Menschen in Israel und Palästina und zu den unschuldigen Opfern, die einen unaussprechlichen Preis gezahlt haben.“