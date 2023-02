Interessenkonflikt bei Fis-Boss? Verbände fordern Aufklärung

Eliasch steht seit seinem Amtsantritt 2021 in der Kritik. Seine Ideen, Hallen-Rennen in Dubai durchzuführen oder den alpinen Rennsport künftig zentral zu vermarkten und so den nationalen Verbänden Rechte zu entziehen, sorgten unter anderem für Unmut. Zuletzt hatte der Internationale Sportgerichtshof Cas nach der Beschwerde mehrerer Verbände ein Verfahren gegen Eliaschs Wiederwahl eingeleitet.