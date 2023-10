IOC-Chef Bach kündigt E-Sport-Olympia an

In der E-Sport-Szene hatte es allerdings zuletzt auch Kritik am Vorgehen des IOC gegeben. Die Auswahl der virtuellen Wettbewerbe in Singapur reflektiere nicht die etablierten Sportarten in der Gaming-Gemeinde, hieß es. Welchen Umfang Olympische E-Sport-Spiele haben könnten und welche Wettbewerbsformen sie umfassen würden, ließ Bach in seiner Rede offen.