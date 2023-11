IOC-Chef: „In derart turbulenten Zeiten“ besser bleiben?

Bei seinem über einstündigen Auftritt beim Stuttgarter Sportgespräch in einem Bank-Foyer prallt so manches an ihm ab. Es ist quasi ein Heimspiel für den Tauberbischofsheimer - wobei: „Es ist natürlich nicht schön, wenn man gerade in seinem Heimatland so betrachtet wird in manchen Teilen. Ich habe festgestellt, wenn man das eine oder andere nicht liest aus Deutschland, dreht sich die Welt dennoch weiter“, sagte Bach.