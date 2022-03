IOC-Führung nicht bei Spielen: Auch Vizepräsident sagt ab

Der Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees: Andrew Parsons. (Bild: dpa) (Foto: Joel Marklund/OIS via PA Wire/dpa)

Lausanne - Zwei Tage vor der Eröffnung der Winter-Paralympics in Peking hat IOC-Vizepräsident Ser Miang Ng seine Teilnahme wegen eines positiven Corona-Tests abgesagt.

Wie das Internationale Olympische Komitee twitterte, habe der aus Singapur stammende Sportfunktionär nur leichte Symptome und erhole sich gut.

Damit wird kein Vertreter aus der IOC-Führung bei den Spielen der Behindertensportler in China anwesend sein. IOC-Präsident Thomas Bach hatte bereits zuvor seinen Verzicht auf einen Besuch der Paralympics mitgeteilt. Zuletzt hatte es bei den Sommer-Paralympics 2021 in Tokio Wirbel um einen Kurzbesuch Bachs gegeben.

Der Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees, Andrew Parsons, solle nun in seiner Eigenschaft als IOC-Mitglied auch das IOC bei diesen Spielen vertreten. Dies hätten Bach und Parsons in einem Telefonat vereinbart, hieß es in dem Tweet weiter.

