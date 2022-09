IOC schreibt Olympia-TV-Rechte ohne Russland und Belarus aus

Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC): Thomas Bach. (Bild: dpa) (Foto: Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Berlin - Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat Medien-Rechte für die Spiele 2026 und 2028 ausgeschrieben.

„Wir sind in Gesprächen über die Rechte auf dem europäischen Markt“, bestätigte IOC-Präsident Thomas Bach der Deutschen Presse-Agentur. Ausgeschlossen von den Verhandlungen sind nach Bachs Angaben Russland und Belarus.

Ausgeschrieben sind derzeit die Winterspiele in vier Jahren in Mailand und Cortina d'Ampezzo sowie die Sommerspiele in sechs Jahren in Los Angeles. Möglich ist es nach Angaben des IOC aber auch, noch Rechte für weitere Spiele zu kaufen.

Zuletzt hatte sich das US-Unternehmen Discovery die europäischen TV-Rechte für vier Spiele bis 2024 gesichert. Erst Mitte 2017 erfolgte die Einigung über den Weiterverkauf von Rechten für den deutschen TV-Markt. Dieser Kontrakt gilt letztmals 2024 bei den Sommerspielen in Paris, bei denen ARD/ZDF und Eurosport zum vierten Mal parallel berichten werden.

© dpa-infocom, dpa:220929-99-938822/2