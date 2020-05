Ist Abstand beim Torjubel der Fußballprofis sinnvoll?

Aktuell nicht erwünscht: Rudelbildung nach einem Tor. Hier ein Foto aus dem Spiel von Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt im Dezember 2019. (Archivfoto: Lukas Görlach)

BERLIN - Der Re-Start in den beiden Fußball-Bundesligen ging relativ komplikationslos über die Bühne. Ein Diskussions-Thema war aber so mancher Torjubel der Profis. Beim 3:0 des Erstligisten Hertha BSC in Hoffenheim kamen sich die Berliner nach ihren Toren sehr nahe und umarmten sich beim Feiern der Tore. Die DFL hatte in ihrem Hygienekonzept empfohlen, dies zu unterlassen.

Auch die Zweitliga-Kicker des heimischen SV Wehen Wiesbaden jubelten in der 97. Minute nach dem 2:1-Siegtreffer gegen den VfB Stuttgart wie in Vor-Corona-Zeiten. Torschütze Phillip Tietz erklärte es mit dem Überschwang der Gefühle. Durchaus menschlich. Der Verein wies seine Fußballer aber nochmals daraufhin, dies in Zukunft zu beachten.

Sanktionen seitens der Schiedsrichter gab und wird es nicht geben. Auf der einen Seite gibt es Kritiker, die ohnehin die Sonderrolle des Fußballs monieren und in Zeiten des noch geltenden Abstandsgebots diesen Nichtabstand für unangemessen halten. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, ob die regelmäßig auf Corona getesteten Sportler, die sich auf dem Spielfeld in den Zweikämpfen mit dem Gegner naturgemäß sehr nahe kommen, dann nicht auch zusammen jubeln dürfen.

Keine Sanktionsmöglichkeiten bei Torjubel

Schiedsrichter-Lehrwart Lutz Wagner hat beim Torjubel in Corona-Zeiten an die Eigenverantwortung der Fußball-Profis appelliert und darauf verwiesen, dass die Unparteiischen im Falle eines zu engen Körperkontaktes keine Sanktionsmöglichkeiten wie Gelbe Karten haben. "Die Empfehlung, Abstand zu halten und Körperkontakt zu vermeiden, steht nur in den Hygiene-Empfehlungen der DFL, sie ist nicht Bestandteil des Regelwerks", sagte Wagner dem "Kicker" am Montag.

Deswegen könne "es keine persönlichen Strafen für die Spieler geben. Die Schiedsrichter können nur präventiv tätig sein und die Spieler auf ihre Eigenverantwortung hinweisen", betonte der Lehrwart und Schiedsrichter-Beobachter des Deutschen Fußball-Bundes.

Bei den aktuellen Geisterspielen ohne Zuschauer müssten auch die Schiedsrichter ihr Verhalten ändern, sagte Wagner. "Es gibt normal schon Gelegenheiten, bei denen der Schiedsrichter einem Spieler mal die Hand auf die Schulter legt oder ihn aus kurzer Entfernung anspricht. Das sollte er jetzt nicht tun", sagte der 56-Jährige.