Italien-Coach Mancini tritt von Amt zurück

Einen Grund für den überraschenden Rücktritt des Nationalcoaches nannte der Verband nicht. Unter Mancini hatte Italien die Teilnahme an der WM 2022 in Katar verpasst, zuletzt aber das Final-Turnier der Nations League erreicht, wo die Squadra Azzurra im Juni nach einer Halbfinal-Niederlage gegen Spanien den dritten Platz belegte. In der Qualifikation für die EM 2024 liegt England mit drei Punkten aus zwei Spielen auf Rang drei seiner Gruppe. Bereits im September stehen die Partien gegen Nordmazedonien und die Ukraine an.