Jetlag abgehakt: DFB-Frauen fühlen sich bereit für WM

Nach einigen Anpassungsschwierigkeiten fühlen sich die deutschen Fußballerinnen um ihre routinierte Anführerin endlich angekommen in „Down Under“ und bereit für ihre Mission bei der Endrunde in Australien und Neuseeland. „Ich habe Bock auf die Weltmeisterschaft“, verkündete Popp mit einem breiten Grinsen am Mittwoch im deutschen WM-Quartier in Wyong.