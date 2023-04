Kahn mit Bayern-Wunder-Hoffnung - Tuchel „schockverliebt“

Bei Austern, Beef Wellington oder Quinoa Power-Salat konnten Müller & Co. im Ballroom des Clocktower Hotels das schmerzhafte Viertelfinal-Hinspiel nach zuvor acht Siegen in acht Champions-League-Spielen der Saison sacken lassen. Nur zweimal verloren die Münchner in der Bestenliga höher. „Es geht darum, dass wir die drei Punkte gegen Hoffenheim holen, dann werden wir uns präparieren für Mittwoch und schauen, was der Fußballgott noch so bereithält“, sagte Müller und mühte den eigenen Kampfgeist.