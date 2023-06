Kampf gegen Rassismus: FIFA kündigt erneut Task Force an

Vinicius war erst am 21. Mai im Spiel von Real beim FC Valencia (0:1) von den Rängen aus rassistisch beleidigt worden. Kurz nach der rassistischen Attacke gegen Vinicius waren in Valencia drei Verdächtige festgenommen und später unter Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Gegen die drei jungen Leute wurde ein Untersuchungsverfahren eingeleitet. „Wir wollen Rassisten in den Stadien und in den sozialen Medien identifizieren. Sie sind Kriminelle“, so Infantino.