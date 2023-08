Kane-Poker: Warum Bayerns 200-Millionen-Paket Sinn macht

Tottenham-Boss Daniel Levy, die Schlüsselfigur im Kane-Poker, soll nach der vermeintlich letzten Münchner Offerte in einer Größenordnung um 100 Millionen Euro erst einmal in die USA gereist sein. Dort lebt der 86 Jahre alte Spurs-Besitzer Joe Lewis, der mit dem 30 Jahre alten Kane in diesem Sommer noch Kasse machen möchte. Denn in einem Jahr könnte der Torjäger seinen Verein ablösefrei verlassen. Die grundverschiedenen Sichtweisen und Millionen-Rechnungen aller drei Handelsparteien machen den Bundesliga-Rekordeinkauf Harry Kane so vertrackt.