Kane und Katar: Womit sich Bayerns Taskforce befassen muss

München (dpa) - . Leon Goretzka urlaubt auf Mallorca, Serge Gnabry weilt in Japan und der Münchner Trainingsrasen an der Säbener Straße ist wie leer gefegt. Doch der Schein trügt. Die vereinsinternen Dauerquerelen beim FC Bayern sind zwar vorbei, aber ruhig ist es in der Sommerpause definitiv nicht. In den oberen Etagen der Geschäftsstelle wird eifrig an Transfers gearbeitet.