Kehl setzt BVB-Star Moukoko Ultimatum

Moukoko ist nach Ansicht von Kehl mit seiner Entwicklung noch nicht am Ende. Er sehe riesiges Potenzial in ihm. „Aber es gibt für uns als Verein Grenzen. Und diese Grenzen haben wir aufgezeigt. Jetzt liegt es an ihm, sich zeitnah zu bekennen“, ergänzte der frühere Nationalspieler. Der in Kamerun geborene Moukoko war 2016 zum BVB gekommen und hatte seitdem in den Jugendmannschaften zahlreiche Rekorde aufgestellt. Bei der WM in Katar gehörte er dem deutschen Kader an.