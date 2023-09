Kein Handy-Verbot: Union will Real-Highlight genießen

Wie eine gute Laune des Fußball-Gottes, der den Eisernen schon so lange wohlgesonnen ist. Und so blickte Trimmel vor dem Spiel am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) vom mächtigen Pressepodium in Madrid hinab und machte den Eindruck, als wolle er fortan jeden Moment einfach nur genießen.