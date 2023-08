Kein „Weiter so“ - aber weiter mit Voss-Tecklenburg

Noch deutlich stärker als vor fast genau acht Monaten bei den Männern drängt bei Voss-Tecklenburgs Auswahl die Zeit. Bereits in wenigen Wochen geht es um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Am 22. September steht das erste Nations-League-Spiel in Dänemark an, am 26. September treffen die Vize-Europameisterinnen in Bochum auf Island. Weiterer Gegner ist Wales. Nur zwei europäische Teams erhalten das Ticket für die Sommerspiele.