Keine Angst vor der Shopping Queen: BVB heiß auf Chelsea

Sechs Pflichtspiel-Siege in Serie mindern beim Bundesliga-Dritten die Ehrfurcht vor dem in dieser Saison für rund 600 Millionen Euro aufgerüsteten europäischen Schwergewicht. „Natürlich haben wir Respekt vor ihnen, aber wir sind alles andere als ängstlich. Wir sehen uns nicht als Underdog in diesem Duell“, sagte Nationalspieler Niklas Süle vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Mittwoch (21 .00 Uhr/DAZN).