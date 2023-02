Keine Konstanz: Gladbach taumelt durch die Bundesliga

„Wir machen solche dummen Fehler, das geht mir gegen den Strich“, schimpfte Sportdirektor Roland Virkus nach der herben 0:4-Pleite beim FSV Mainz 05. Einmal in Fahrt, legte der 56-Jährige nach. „Wir müssen das abstellen, was in den Auswärtsspielen derzeit passiert. Es ist relativ einfach, gegen uns Tore zu schießen. Das regt mich so auf. Da kann ich den Frust der Fans verstehen. Ich bin auch gefrustet“, wetterte Virkus über den schwachen Auftritt der Borussia am Freitagabend vor 32.500 Zuschauern.