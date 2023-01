„Keine Zweifel“: Eisenbichler in Garmisch im Aufwärtstrend

„Keine Angst, ich lass' den Kopf nicht hängen. Ich bin immer noch einer, der Emotionen rauslässt. Speziell, wenn ich so enttäuscht bin“, sagte Eisenbichler nach einem 14. Platz an der Großen Olympischanze in der Qualifikation an Silvester mit Bezug zum Tournee-Auftakt. In Oberstdorf hatte „Eisei“ als 33. noch den zweiten Durchgang verpasst und damit direkt alle Chancen auf eine gute Platzierung bei der Vierschanzentournee eingebüßt.